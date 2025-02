Chiusa per ore in confessionale Grande Fratello allarme Helena | interviene anche la psicologa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Situazione tesissima al, conche ha manifestato tutta la sua rabbia e tristezza per quanto accaduto in puntata. E ora stanno venendo fuori pure altri retroscena su ciò che è successo nelle ultime ore. Innanzitutto dobbiamo ricordarvi la sfuriata della Prestes, che ha detto a Zeudi: “Tu sei unafalsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te”.E ancora: “Vedo sempre clip dove parli di me o di Javier. Impara a farti i ca. tuoi”. Sempre nel corso della nottesi è scagliata ancora contro Zeudi al: “Sei insopportabile e non ti sopporto, non fare la finta santa con me”. Ma ora si è saputo che è successo altro, con il necessario intervento di un supporto morale per la brasiliana.