Ilrestodelcarlino.it - Chirurgia toracica innovativa a Pesaro: intervento salvavita su paziente sveglio

, venerdì 21 febbraio 2025 - Uninnovativo è stato recentemente eseguito all’Ospedale San Salvatore di, permettendo di salvare la vita a unanziano affetto da una grave infezione polmonare e pleurica che non avrebbe potuto sottoporsi all'anestesia tradizionale. L’, eseguito con il, ha utilizzato una tecnica avanzata che riduce i rischi associati all’anestesia tradizionale. Tecniche avanzate per pazienti con complicanze respiratorie Il, giunto in urgenza con condizioni respiratorie molto precarie, avrebbe avuto serie difficoltà con un’anestesia tradizionale, che avrebbe comportato il rischio di complicanze e necessità di un lungo periodo di rianimazione. Per questo, l’équipe di anestesisti e chirurghi ha scelto di adottare un approccio innovativo: il blocco dei nervi della gabbiaha consentito di eseguire l’mentre ilrimanevae respirava spontaneamente.