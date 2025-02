Nerdpool.it - Chicago Fire rivisita un’importante storyline con un sottile riferimento a quanto accaduto a Otis

Leggi su Nerdpool.it

Se c’è una cosa cheha sempre fatto bene, è trovare il modo di mantenere vivo lo spirito degli ex personaggi nello show, indipendentemente dal tempo trascorso dalla loro ultima apparizione. Questo vale sia per i personaggi scomparsi che per quelli che hanno semplicemente lasciato la città, il che fa parte della genialità dello show.Questi personaggi sono stati parte fondamentale del percorso dello show e della vita dei personaggi della serie, quindi ha senso che i personaggi faccianosia ai loro amici scomparsi sia che mantengano i contatti con i membri della loro famiglia che hanno lasciato lo show.A volte queste menzioni vengono fatte parlando di come si sono incontrati ex membri dello show come Brett, Casey e Boden attraverso le conversazioni, come nel caso in cui Kidd abbia parlato con Brett dei piani di adozione di lei e Severide.