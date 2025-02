Nerdpool.it - Chicago Fire ha rotto la quarta parete nel modo più inaspettato!

L’ultimo episodio diandato in onda negli stati uniti è stato un’altra solida uscita per la Caserma 51, con molta azione e cuore, ma una scena all’inizio ha assolutamentegli schemi.Forse ve la siete persa, perché i titoli di testa dell’episodio stavano ancora scorrendo. Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) dice a Violet (Hanako Greensmith) che ha intenzione di adottare un bambino con Kelly Severide (Taylor Kinney). Violet è adeguatamente entusiasta e fa un rapido commento sul fatto che ci sia un piccolo “Stellaride”.Violet ha usato il termine “Stellaride” nello spettacolo"did you know that they call us stellaride" it’s official i’m screaming #pic.twitter.com/IG8NyAW2vj— court (@stllakidd) February 20, 2025“Stellaride” è un termine coniato dai fan di Onee mai pronunciato nella serie.