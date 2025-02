News.robadadonne.it - Chiara Francini, il dolore per l’ex fidanzato morto: “Vivo, ma non ho scelta né un motivo”

È un post molto toccante quello pubblicato da, dedicato ad Alessio Rapezzi,scomparso improvvisamente lo scorso anno a soli 49 anni, a causa di un malore.Citando un testo del brano di Andrea Laszlo De Simone,, l’attrice toscana scrive “Ale mio.ma non honé un. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione”. “Ti conviene cogliere il tempo che rimane – prosegue la caption – prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore”.Alessio Rapezzi era originario di Campi Bisenzio ed era un dirigente calcistico, e conha vissuto un’appassionata storia d’amore tempo fa; la sua morte proprio nel febbraio di un anno fa, mentre si trovava in vacanza in Egitto.