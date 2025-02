Zonawrestling.net - Chi va contro Cody?

Ora che Jey Uso ha scelto il suo avversario per Wrestlemania, e cioè Gunther, resta vacante il posto per il titolo WWE. Ciò induce a due importanti riflessioni:Rhodes, che solo 12 mesi fa era l’uomo con cui la Compagnia aveva chiuso l’anno, vincendo il titolo mondiale nel Main Event della scorsa edizione del Grandaddy of them All, quest’anno si ritrova “retrocesso” a comprimario. Ossia, il suo match sarà il secondo più importante dello Showcase, considerato che l’austriaco e Mr.Yeet concluderanno l’edizione di quest’anno. La seconda riflessione importante è che, a meno di coup de theatre dell’ultima ora, non affronterà The Rock, che tanto era stato ventilato come avversario naturale di questa Wrestlemania (dopo tutto quel popò di narrativa propinataci nel corso dei 12 mesi appena trascorsi).