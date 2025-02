Romatoday.it - “Chi salva la natura, salva se stesso”, il flash mob in vista della Cop16 nella sede Fao a Roma

Leggi su Romatoday.it

Un-mob animato e colorato per chiedere alle istituzioni e ai governi mondiali di non perdere dii coloribiodiversità. La rete delle realtà ambientaliste si è data appuntamento nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, in via San Nicola de' Cesarini, a pochi passi da.