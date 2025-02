Cultweb.it - Chi ha ucciso Malcolm X, uno dei più grandi leader afroamericani di sempre?

Esattamente 60 anni fa, all’Audubon Ballroom di New York, veniva brutalmente assassinatoX, attivista per i diritti civili e figura controversa presso le autorità dell’epoca per le sue posizioni politiche radicali ma amatissima dalla comunità afroamericana e non solo. Molto si è detto sulla sua morte nei decenni successivi, ma nonostante lunghe e travagliate indagini le circostanze che hanno portato al compimento di questo crimine efferato sono ancora in parte da scoprire, come anche l’identità di tutti i suoi mandanti. Facciamo un po’ di chiarezza.X nacque comeLittle a Omaha, Nebraska, il 19 maggio 1925 da Earl e Louise Norton Little. Quando era ancora bambino la sua famiglia si vide costretta a trasferirsi più volte, perseguitata da un gruppo di suprematisti bianchi chiamato Black Legion che in una particolare occasione diedero fuoco alla loro casa.