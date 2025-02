Chi ha competenze digitali ha +76% di possibilità di trovare lavoro anche senza laurea

Quifinanza.it - Chi ha competenze digitali ha +7,6% di possibilità di trovare lavoro, anche senza laurea

Leavanzate sono ormai un fattore determinante per, soprattutto nel 2025. Secondo uno studio di Irvapp-Fondazione Bruno Kessler e del Center on Social Inequality Studies, chi possiede digital skill avanzate ha un +7,6% didi essere assunto rispetto a chi non le ha.Eppure, in Italia, esiste ancora un grande problema di mismatch tra lerichieste dalle aziende e quelle effettivamente possedute dai giovani. Vediamo quali e come ottenerle.: cosa cercano le aziendeIn Italia il problema del mismatch delleè particolarmente sentito. Le aziende cercano digital skill avanzate, ma molti giovani non le possiedono. Questo divario tra domanda e offerta è uno dei motivi principali della disoccupazione giovanile nel nostro Paese.