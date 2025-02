Cultweb.it - Chi era Sam Peckinpah, il regista “maledetto” che cambio? Hollywood

Proprio oggi avrebbe compiuto cent’anni Samstatunitense autore de Il Mucchio Selvaggio e tanti altri capolavori. Egli si è spento molto prima di questo traguardo, dopo una vita di eccessi e sregolatezze; rimane però immortale la sua opera, che ha introdotto una nuova forma di sprezzante realismo in cinema e TV ispirando il lavoro di altri illustri cineasti. Ve la raccontiamo in questo articolo.David Samuel, detto Sam, dimostra fin da giovane ottime doti di sceneggiatore etelevisivo: sua è poi la sceneggiatura de L’invasione degli Ultracorpi del 1956. Il suo secondo film, Sfida nell’Alta Sierra (1962), è un western che stupisce per le scene di violenza che contiene, girate con un livello di realismo ancora inaudito per l’epoca. Tre anni dopo questa cifra stilistica gli costa però i consensi dei produttori, che tagliano più di mezz’ora di Sierra Charriba: la pellicola si rivela un flop esi vede costretto a tornare temporaneamente a lavorare in TV.