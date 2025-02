Metropolitanmagazine.it - Chi è Kash Patel, nuovo direttore dell’FBI confermato dal Senato

Giovedì ilha votato per confermarecome, insediando un fedele sostenitore del presidente Donald Trump. Alla fine ilamericano, pur con il no di due esponenti repubblicane come Susan Collins e Lisa Murkowski, ha dato il suo via libera alla nomina con il ristrettissimo margine di 51 favorevoli e 49 contrari. Il timore, condiviso anche da alcuni membri della sua parte politica, è che ora la principale forza di polizia federale perda il suo principio fondante di neutralità rispetto alla Casa Bianca e diventi il mezzo utilizzato da Donald Trump per eseguire vendette politiche mirate.La candidatura è stata sottoposta a un attento esame da parte dei democratici di Capitol Hill, i quali hanno avvertito cheè pronto a usare la posizione per vendicarsi dei presunti nemici politici di Trump.