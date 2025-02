Inter-news.it - Chi è Gustavo Sá, il trequartista di qualità che piace all’Inter

Sá è l’ultimo centrocampista accostatoper la finestra estiva di mercato. Il suo profilo ricalca in maniera ideale ciò che viene richiesto da Oaktree per investire in estate.IL NOME –Sá rappresenta un calciatore seguito con molta attenzione din vista della finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista lusitano milita nel Famalicão, squadra della Primeira Liga con cui sta trovando sempre più spazio nonostante sia un classe 2004. Proprio quest’ultimo dettaglio rappresenta un fattore che sta incidendo sull’interesse dell’Inter nei suoi riguardi, stante la volontà del fondo Oaktree di rafforzare il nucleo di calciatori giovani e futuribili presente nel club nerazzurro. In tal senso, l’acquisto di Petar Sucic da parte dei meneghini è un’indicazione chiara di tale strategia.