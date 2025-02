Quotidiano.net - Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo del video virale online

Circola sul web unche lo ritrae insieme a Gaia mentre prepara la coreografia per il brano ‘Chiamo io chiami tu’ e tutti, oggi, si chiedono chi sia questo artista talentuoso. Si tratta didi origini spagnole, che è diventato noto in queste ore per il suo modo fuori dal comune di dare il tempo durante il ballo. Ildelle star Fino a pochi giorni fanon era comparso molto spessoe, come quasi ogni, ha fatto gran parte del suo lavoro rimanendo dietro le quinte. È presente, ad esempio, in alcuni fotogrammi del ‘Dietrofestival’ del 2025 girati nei camerini del teatro Ariston. Nelle brevi sequenze in cui è possibile vederlo, si nota come cerca di tranquillizzare Gaia e il suo corpo di ballo prima dell’entrata in scena.