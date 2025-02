Ilfattoquotidiano.it - Chi è a capo del Dipartimento Usa di efficienza governativa? Musk a quanto pare no: ho un sospetto

Mentre gli europei sono impegnati nel tentativo di fare chiarezza sulle reali intenzioni del Presidente Trump in politica estera, negli Stati Uniti, da qualche giorno, molti si stanno chiedendo che cosa stia succedendo in casa loro e chi sia il diretto responsabile di decisioni che hanno un impatto negativo sulla vita di migliaia di cittadini.I dubbi riguardano ilper l’del governo, il Doge (Department of Government Efficiency) che, allo scopo di tagliare i costi, ha licenziato migliaia di dipendenti federali e, nonostante le proteste, accede alle banche dati riservate delle agenzie governative, contenenti informazioni sensibili dei cittadini. Fino a martedì 17 febbraio tutti ritenevano che alla guida del Doge ci fosse Elon, ma il 17 febbraio una fonte ufficiale ha dichiarato che così non è.