Unlimitednews.it - “Che Dio ci aiuti 8”, Chillemi “Raccontiamo la vita con qualcuno accanto”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Torna su Rai (dal 27 febbraio) “Che Dio ci”, la serie interpretata da Francescanei panni di suor Azzurra. La fiction, giunta all’ottava stagione, ha in serbo per i suoi (tanti) fan diverse novità nel cast e nella location. Gli episodi, infatti, non saranno più ambientati nel convento degli Angeli Custodi di Assisi, set fin dalla prima puntata, ma a Roma, nella casa-famiglia “La Casa del Sorriso” dove suor Angela (Elena Sofia Ricci torna per un cameo nella prima e nell’ultima puntata) chiederà ad Azzurra di trasferirsi per provare a scongiurarne la chiusura. A darle filo da torcere nella struttura saranno non solo le tre ospiti – Cristina, sedicenne incinta; Olly, che ha perso il papà a sei anni e, da quel momento, ha sempre vissuto lì dentro; e Melody, che fugge da un compagno violento – ma soprattutto Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), lo scorbutico e puntiglioso psichiatra che dirige la casa famiglia al posto della moglie che è morta, lasciandolo con due figli.