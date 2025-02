Amica.it - Che cosa sono i profumi gourmand?

Partiamo da un semplice chiarimento:significa goloso, ghiotto. Idunque quelle fragranze che portano con sé l’essenza e il sapore di cibi dolci o gustosi. Questispesso descritti come avvolgenti e caldi.Le note predominanti neiincludono vaniglia, cioccolato, caramello, zucchero di canna, caffè, latte condensato, marshmallow, cocco, frutta cotta e altre delizie culinarie. Questiadatti sia per le donne che per gli uomini e posessere indossati in molte occasioni diverse. Per il giorno si posprediligere profumazioni più zuccherine e frizzanti. Mentre per una serata con un tocco trendy è possibile orientarsi su note più profonde quali quelle della cioccolata. Piccola curiosità, la prima fragranzarisale al 1992, studiata da Therry Mugler e Olivier Cresp e ribattezzata Angel.