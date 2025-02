Gqitalia.it - Charlie Cox sarà anche Daredevil, ma le sue sneaker sono angeliche

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Cox, ora cheè tornato dopo una pausa di sette anni, è un uomo estremamente impegnato.Dopo essere apparso in Brasile alla fine dell'anno scorso per promuovere la serie- Rinascita, l'attore britannico è ora volato a New York City per continuare la prossima parte del tour stampa. Quando viaggi senza sosta e devi organizzarti per affrontare tre o quattro fusi orari diversi, hai bisogno di unain grado ti tenerti comodo in ogni momento della giornata. Ne caso diCox, si tratta della Veja Campo.Celebrity Sightings In New York City - February 19, 2025Raymond HallIn queste ultime ore, mentre si stava dirigendo agli studi di Good Morning America, la star di The Theory of Everything - La teoria del tutto è stata avvistata con una giacca e pantaloni blu abbinati.