Metropolitanmagazine.it - Chanel combatte la contraffazione con un logo digitale

I controlli non sono mai abbastanza: lo sa benebeauty, che ha deciso di rafforzare i controlli in merito alladei suoi prodotti. Ha infatti creato un e-, da apporre in tutti i siti di rivenditori, per certificare che si tratti effettivamente di prodotti originali della maison. Succede infatti su siti come Sephora, Marionnaud ma anche Rinascente, di trovare un adesivo rotondo nero su cui campeggiano in bianco il nome die la scritta “authorized retailer” (“rivenditore autorizzato”).crea un e-per i prodotti beauty contro laSi tratta della prima volta che il marchio si rivolge alle piattaforme online. In una nota infatti spiega le motivazioni. “Continuando nell’azione di protezione della propria rete,ha lanciato un nuovo, visibile sui siti dei propri partner online che sono autorizzati a distribuire i suoi prodotti Parfums Beauté.