Champions un tracollo tira l’altro Flop Juve in Borsa | big di A dominate

Come dopo ogni disastro propriamente detto, si contano i danni. L’Italia pallonara si lecca le ferite e si interroga, dopo la triplice uscita di scena ai playoff di: una tempesta perfetta si è abbattuta su Milan, Atalanta e, con l’Inter – unica supersite della Serie A tra le prime sedici squadre d’Europa – a dover difendere ora sul campo l’onore di un movimento (ri)scopertosi fragile, se non inadeguato, sul palcoscenico continentale più importante. Facile immaginare che l’identificazione dei padri della débacle collettiva non sarà agevole. Thiago Motta, per dire, ha già fatto sapere che rifarebbe le stesse scelte dovesse rigiocare la gara contro un Psv che ha dominato la Signora nella ripresa e nei supplementari. La caduta di Eindhoven non costa allantus solo i mancati undici milioni aggiuntivi che il pass per gli ottavi avrebbe garantito: ieri il titolo è crollato indel 12%: più di cento i milioni di capitalizzazione bruciati per una sconfitta che ridimensiona i piani del club.