Champions League, sorteggi ottavi: possibili avversarie dell'Inter, orario e dove vederli in tv

È il giorno deidi. Alle ore 12 a Nyon va in scena un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati di calcio. Prima verranno creati gli abbinamenti deglidi finale, poi tutte le squadre verranno collocate nell’inedito tabellone tennistico. Ognuna delle sedici squadre rimanenti conoscerà il proprio ipotetico cammino fino alla finale del 31 maggio a Monaco di Baviera. L‘Inter è l’unica squadra italiana ancora in corsa, dopo l’eliminazione ai playoff di Juventus, Milan e Atalanta.vedere ilo degliin tv e streamingIlo deglidisi potrà seguire in diversi modi. Gli abbonati di Sky, potranno farlo collegandosi dalle ore 12 su Sky Sport, stessa cosa potranno fare gli abbonati a Prime Video. Ma ilo si potrà vedere in diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.