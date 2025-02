Internews24.com - Champions League Inter, oggi il sorteggio degli ottavi di finale! PSV o Feyenoord? Occhio al rischio Real Madrid ai quarti…

di Redazioneildi! PSV o? Edilai quarti. Le ultimea Nyon è il giorno del. Alle 12, nella sede della UEFA, verrà deciso il tabellone dellaa partire daglidi. L’, unica squadra italiana ancora in gara, sarà rappresentata da Javier Zanetti. È già certo che i nerazzurri affronteranno una squadra olandese: o il, che ha eliminato il Milan, oppure il PSV, che ha avuto la meglio sulla Juventus. L’esito delnon solo determinerà il primo avversario, ma anche il percorso dell’nel torneo e le possibili sfide nelle fasi successive.Come ricorda la Gazzetta dello Sport: «Il cammino per l’sarebbe decisamente meno complicato, sia sul breve che sul lungo periodo, se ilregalasse come avversario il: non semplice, ci mancherebbe pure, ma ci sarebbe un preciso raggio di luce da seguire.