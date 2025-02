Internews24.com - Champions League, il Giornale svela l’incredibile dato su quanto hanno speso le italiane: spunta un dettaglio rilevante

Leggi su Internews24.com

di Redazione, c’è delsulto da ilin merito alle cifre spese dalleunrilevanteInl’unica superstite è l’Inter che è approdata agli ottavi del torneo, tutte le altresono state eliminate e ilun incredibilesule cifre investite.Il– «Mettendo assieme le tre squadre chefatto fuori le nostre nei playoff di, il monte ingaggi non fa neanche tutto quello che la Juventus, con un computo totale nella somma con Milan e Atalanta che supera il 194% rispetto alle rivali belghe e olandesi, ovvero 272 milioni di euro contro poco più di 92. Peggio poi ancora va se si consideraper gli acquisti di questa stagione, perché 419 milioni contro 91 e mezzo, fa il 359 per cento in più.