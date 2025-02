Ilfattoquotidiano.it - Champions League, diretta sorteggio: l’avversaria dell’Inter agli ottavi e il tabellone fino alla finale

Oggi a Nyon per la prima volta nella storia un unicodeciderà ildella2025 d. Nella strada verso Monaco è rimasta in gioco solo una squadra italiana: l’Inter.incontrerà una squadra olandese: l’urna dell’Uefa decide se sarà il Psv Eindhoven (che ha eliminato la Juventus) oppure il Feyenoord (che ha fatto fuori il Milan). Ma i nerazzurri di Simone Inzaghi scopriranno anche il loro lato die l’ipotetico percorso.Segui ladeldiAlle ore 12 nell’urna di Nyon saranno presenti le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato. Queste ultime, in quanto teste di serie, giocheranno il ritorno in casa.