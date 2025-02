Ilfattoquotidiano.it - Champions League 2025, il tabellone completo e il calendario fino alla finale

Le strade sono state tracciate e i percorsi delineati. Le magnifiche 16 diadesso sanno contro quali avversari dovranno misurarsi nel loro cammino verso ladi Monaco di Baviera. Agli ottavi di, l’Inter sfiderà gli olandesi del Feyenoord (che hanno già fatto fuori il Milan nei playoff), ma le sfide affascinanti non finiscono certo qui. In programma c’è il big match tra Psg e Liverpool e poi due spettacolari derby: uno tedesco tra Bayern Monaco e Leverkusen e l’altro è niente meno che l’accesissimo derby di Madrid tra Real e Atletico.: ilPartendo dall’Inter, unica italiana rimasta in corsa, superando l’ostacolo Feyenoord sfiderebbe la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Leverkusen. In una potenziale semi, ad attenderla ci sarà una tra Benfica, Barcellona, Dortmund e Lille, con i blaugrana che paiono i principali candidati.