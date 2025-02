Ilfattoquotidiano.it - Champions, la guida agli ottavi: la copertina va al bombazo di Madrid. Inter, occhio ai precedenti con le olandesi e al derby tedesco

Sono glidei: Real-Atletico e Bayern Monaco-Bayer Leverkesen. Glidi una sfida affascinante, almeno guardando al passato: Benfica-Barcellona. Guardando anche il presente: Psg-Liverpool. Dei rimpianti: Bruges-Aston Villa e Psv-Arsenal. Dell’imprevedibile: Borussia Dortmund-Lilla. E di quel che resta del nostro calcio, polverizzato nei playoff con le stroncature di Milan, Atalanta e Juventus in ordine di bastonata: Feyenoord-. Andata il 4 e 5 marzo, ritorno l’11 e il 12.d’obbligo per Real-Atletico: le due grandi nemiche della capitale spagnola sono in lotta nella Liga con un punto a favore dei Blancos e il Barcellona terzo incomodo. Ancelotti contro Simeone, il quartetto delle meraviglie Mbappé–Vinicius–Rodrygo–Bellingham (ma l’inglese salterà l’andata per squalifica) contro la fortezza dei Colchoneros.