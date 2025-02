Ilfattoquotidiano.it - Champions, Inter: ecco pregi e difetti del Feyenoord. L’estro di Paixão, il solo Hancko in difesa, l’incognita di Van Persie in panchina

Tra gliisti ci sono due scuole di pensiero. Quelli che hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto che sarà illa prossima avversaria dei nerazzurri negli ottavi di finale diLeague, e quelli che invece hanno cominciato a mangiarsi le unghie dall’ansia, memori di come gli olandesi hanno eliminato il Milan dalla competizione partendo nettamente sfavoriti, avendogli persino tolto il loro miglior giocatore: Santiago Gimenez. Verrebbe da dire che entrambe le parti hanno ragione.La squadra di Rotterdam è alle prese con diversi infortuni di non poco conto: il portiere titolare Justin Bijlow, il perno difensivo Gernot Trauner, il capitano Quinten Timber (fratello del calciatore dell’Arsenal), e la punta Ayase Ueda. È innegabile che la loro assenza penalizzerebbe non poco gli olandesi, che tra l’altro sono prossimi ad accogliere una vecchia leggenda del club come Robin Vansulla loro