Champions? il Napoli è realmente avvantaggiato dal non giocarla?

Lo spogliatoio delha smentito la fastidiosa bugia sullaIl primo era stato Antonio Conte, poi è arrivato anche il parere di Giovanni Di Lorenzo: non è assolutamente vero, secondo il, che l’assenza dellaLeague sia un vantaggio per il percorso degli azzurri. Non giocare le coppe europee permette alla squadra di allenarsi per bene per una sola gara a settimana, concentrando ogni energia fisica e mentale solo sul prossimo appuntamento di campionato. Questo è un dato oggettivo, ma ci sono delle zone d’ombra che sono state illuminate da dichiarazioni importanti anche ripetute nel tempo. Conte spesso ha parlato delle altre squadre, come l’Inter, facendo riferimento alle rose profonde, costruite appunto anche per giocare l’Europa. Di Lorenzo, ha aggiunto che lapuò amplificare il valore e accrescere l’autostima del gruppo, soprattutto in caso di vittorieIl capitano del, a Dazn, ha fatto riferimento al trionfo in casa col Liverpool nell’anno tricolore con Spalletti.