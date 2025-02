Ilrestodelcarlino.it - Cesena, l’attacco cambia volto. La Gumina e Russo nuovi titolari?

Diciamo la verità, dopo la brutta sconfitta di Catanzaro guardare il calendario e trovarsi davanti un trittico di impegni formato dal derby esterno con la Reggiana, quindi Pisa in casa e Cremonese ancora in trasferta, spaventava e non poco. In molti intravedevano il rischio di arrivare al match successivo con la Salernitana avendo accumulato un magro bottino e quindi con il dovere di fare risultato a tutti i costi, che nel calcio non è mai una bella cosa. Invece il Cavalluccio ha aggiunto alla sua classifica quattro preziosissimi punti e c’è ancora da giocare il match allo ’Zini’ che ora sa di tutto fuorché di gara segnata. I grigiorossi di Giovanni Stroppa rimangono un avversario più che temibile, nelle ultime dieci gare hanno perso una sola volta a Salerno, hanno inanellato quattro vittorie e cinque pareggi segnando venti gol e subendone solo sette.