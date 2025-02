Ilrestodelcarlino.it - Cesare Zambon morto, emozione e dolore sui social: “Sei stato il bambino di tutti”

Conegliano (Treviso), 21 febbraio 2025 – Non ce l’ha fatta, purtroppo, il piccolo, bimbo di 6 anni di Conegliano (in provincia di Treviso) affetto da neurofibromatosi. Si tratta di una malattia genetica rara che porta alla formazione di diverse forme tumorali; nel tempo lo aveva reso cieco. Era stata la mamma, Valentina Mastroianni, a spiegare di cosa si trattasse quando la famiglia aveva scoperto questa patologia. Sulle pagine Facebook e Instagram “La storia di”, negli anni ha condiviso la vicenda del figlioletto. “Vuole essere un messaggio di speranza per tutte famiglie che si trovano in situazioni simili. Condividere è per noi l’inizio di un percorso, con il forte desiderio di creare in futuro qualcosa di più importante, che possa aiutare anche altri bambini”, aveva spiegato la mamma.