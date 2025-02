Ilgiorno.it - Cernusco, elezione del sindaco. Il centrodestra scopre le carte: "Mereghetti, l’uomo della svolta"

". Ilunito punta su Claudio, il preside, esponentesocietà civile che da mesi ha rotto gli indugi presentando la propria lista "Dimensione" per le comunali di giugno. Un progetto per ridare alla città lo smalto perso con la gestione degli ultimi anni, programma di fondo che trova l’appoggio di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Dopo trattative e incontri, la coalizione si accoda all’esponente civico, deciso a scalzare di sella il centrosinistra alla guida del salotto buono dell’hinterland da 20 anni. La scelta delle forze conservatrici semplifica il quadro e potrebbe polarizzare il risultato. L’armata proverà a spedire all’opposizione i progressisti che devono affrontare le urne in anticipo sulla scadenza del mandato, dopo la morte nel luglio scorso per tumore di Ermanno Zacchetti.