Lanazione.it - "Centro per le famiglie. Gestione in scadenza. Quale sarà il futuro?"

Leggi su Lanazione.it

Quali saranno le sorti delper ledi Madonna Alta? Se lo chiedono i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Nicola Volpi e Elena Fruganti e di Progetto Perugia Leonardo Varasano che hanno depositato un’interrogazione per richiedere urgentemente all’amministrazione quali siano le azioni che intende adottare per scongiurare la chiusura della struttura. "Il bando di,affidato all’Acli di Perugia, scadrà il 30 aprile e ad oggi non è stata posta in essere dalla Giunta alcuna azione per scongiurare l’interruzione dei servizi".