Ilrestodelcarlino.it - Centro Palmer, pari col Seregno. Bdl Minimotor corsara a Trissino

Bicchiere mezzo pieno per ilScandiano che impatta in casa con ilper 1 a 1 nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Di contro, bicchiere traboccante per la BdlCorreggio che vince 6 a 1 a, rafforzando il secondo posto in classifica. E domenica, derby a Correggio. A Scandiano si gioca una gara molto equilibrata con il portiere Vecchi e l’opposto Dimone (un ex) a confezionare una prova di grande spessore. Falliscono invece gli attaccanti, specialmente quelli scandianesi che sotto porta commettono troppi errori. Mister Enrico Mariotti ha schierato Vecchi, Beato, N. Busani, Deinite, Herrero - Rocha, Barbieri, Stefani, R. Busani e Raveggi. Le reti: nel primo tempo 16’30’’ Tremolada, nella ripresa 7’57’’ Beato. A, ecco un Correggio che stenta un po’ nel primo tempo, mentre la ripresa è tutta reggiana.