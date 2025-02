Quotidiano.net - Celebrazione di San Pier Damiani: Patrono degli eremiti e riformatore della Chiesa

Leggi su Quotidiano.net

Chi era San? Sannacque in una famiglia numerosa e modesta. Rimasto orfano in giovane età, fu accolto dal fratello maggiore che ne curò l'educazione. Studiò a Faenza e Parma, distinguendosi per la sua intelligenza e la sua profonda fede. Decise di dedicare la sua vita a Dio, entrando nel monastero di Fonte Avellana, dove abbracciò la vitaca. Perché è diventato santo? La santità diè legata alla sua opera di riforma all'interno. Fu un forte sostenitore del celibato ecclesiastico e combatté la simonia, l'acquisto di cariche ecclesiastiche. Le sue lettere e i suoi scritti, come il "Liber Gomorrhianus", furono strumenti fondamentali per la riforma gregoriana. La sua dedizione e il suo rigore morale lo portarono a essere riconosciuto come santo.