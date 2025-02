Laprimapagina.it - C’è una soluzione per evitare gli sbalzi di corrente in casa?

Leggi su Laprimapagina.it

A tutti è capitato almeno una volta di dovere fare i conti condi tensione, un fenomeno diffuso che può verificarsi negli impianti elettrici domestici e in quelli ad uso industriale. Si verifica un improvviso e repentino abbassamento di tensione che può danneggiare gli elettrodomestici e i dispositivi collegati alla rete elettrica generando degli scompensi.La causa principale è una richiesta di energia elettrica eccessiva e concentrata in un intervallo di tempo molto breve. Ecco alcune delle situazioni più comuni:Impianto sottodimensionato. Ogni rete elettrica è progettata per tollerare una determinata tensione, ovvero una certa quantità di energia superata la quale si verifica uno sbalzo di. Avviene ad esempio quando allo stesso impianto sono connessi troppi elettrodomestici tutti contemporaneamente in funzione.