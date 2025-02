Gqitalia.it - C'è un motivo se ultimamente A$AP Rocky ha indossato solamente Ray-Ban

Leggi su Gqitalia.it

Martedì scorso,è stato dichiarato innocente nel processo che lo vedeva accusato di aver sparato all’ex amico e collaboratoreRelli. I video li avrete visti tutti, conche salta di gioia abbracciando Rihanna non appena il giudice pronuncia la sentenza. Il lungo processo non è stato caratterizzatodal rischio di un condanna di ventiquattro anni per il rapper, ma anche dalla lunga serie di look cheha sfoggiato in ogni udienza. Come raccontato da Sam Hine, circa un mese fa lo stylist Matthew Henson aveva ricevuto la bizzarra richiesta da parte didi avere venti completi per il giorno dopo.«Voglio che siano tutti abiti, e ho bisogno di un look diverso ogni giorno», aveva chiesto il rapper a Henson.Celebrity Sightings In Los Angeles - January 29, 2025MEGACelebrity Sightings In Los Angeles - January 30, 2025DUTCH/Bauer-GriffinIl risultato di quella chiamata lo abbiamo visto udienza dopo udienza, tra un doppiopetto di Saint Laurent abbinato a un foulard di seta e un trench con cintura abbinato a un blazer color cammello e pantaloni scuri.