C'è Olly allo stadio per la Sampdoria, la sua faccia quando parte «Balorda nostalgia» - Il video

è arrivato l’invito dellanon se l’è fatto ripetere due volte. Il fresco vincitore di Sanremo 2025 si è fatto trovare pronto per la sfida in serie B al Marassi tra la sua squadra del cuore e il Sassuolo. Ed è stato un inizio di partita emozionante, chissà quanto più del trionfo di Sanremo., irriducibile tifoso doriano con la sciarpa blucerchiata al collo, è apparso sul maxischermo ed è partita la sua «». A quel punto il boato dei tifosi lo ha letteralmente travolto. Con l’espressione di chi non riusciva ancora a crederci,si è guardato intorno a bocca aperta mentre tutti cantavano il suo successo sanremese. Il 23enne genovese ha anche portato bene ai doriani, capaci di fermare la capolista Sassuolo con uno 0-0.L'articolo C’èper la, la sua» – Ilproviene da Open.