Iodonna.it - C'è chi lo spruzza sul collo, chi sui polsi. E poi c'è Serena Williams con la sua tecnica "all inclusive"

Leggi su Iodonna.it

In campo dominava cone potenza, sui social vince con l’ironia.sa come trasformare anche le azioni più semplici in uno spettacolo. Dopo aver dominato il tennis per oltre due decenni, oggi si è lanciata nel mondo del beauty. La campionessa, vincitrice di 23 tornei del Grande Slam, è protagonista di un video divertente in cui mostra un metodo decisamente originale per applicare il profumo. Tra risate e stile, l’ex tennista continua a far parlare di sé, portando avanti con la stessa determinazione sia la sua personalità spumeggiante sia il suo brand Wyn Beauty, pensato per chi ama un make-up a prova di attività sportiva., trionfi, amori e social guarda le foto L’applicazione del profumo “a tutto campo” diNel video condiviso su Instagram,, in canotta bianca e jeans larghi,il profumo non solo sulla pelle, ma anche nell’aria intorno a sé, per poi attraversare la nuvola profumata con disinvoltura e un sorriso complice.