CCCP ULTIMA CHIAMATA: 18 luglio 2025 a Piazzola sul Brenta l'ultimo concerto nel Nordest

Dopo la mostra “Felicitazioni!– Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con ilin DDDR”, il tour della scorsa estate nelle principali rassegne italiane e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i-Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – saliranno sul palco per un’.A 40 anni dalla pubblicazione del primo singolo “Ortodossia”, i– Fedeli alla linea lo scorso anno si sono riuniti dimostrando che non era un’operazione nostalgica, ma il loro modo per provare a parlare anche al mondo di oggi e lo hanno fatto con una serie di attività e di concerti, tra il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” è risuonato attuale, come non mai.