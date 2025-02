Formiche.net - Cavi sottomarini danneggiati nel Baltico. Accanto alla Nato adesso si muove anche l’Ue

Le autorità svedesi hanno avviato un’indagine su un sospetto caso di sabotaggio di un cavo di telecomunicazioni sottomarino nel Mar. La guardia costiera del Paese ha inviato una nave nella zona interessata, vicino all’isola svedese di Gotland, dove negli ultimi mesi sono stati segnalati danni a diverse infrastrutture sottomarine, dopo che l’operatore finlandese Cinia ha dichiarato di aver rilevato danni minori al cavo in fibra ottica C-Lion1, che collega la FinlandiaGermania. Nonostante il danno ricevuto, il cavo sta continuando comunque a funzionare normalmente. Questo incidente segna la terza volta in pochi mesi che la stessa infrastruttura subisce danni, dopo la completa rottura avvenuta a novembre e dicembre 2024.L’area del Marè sotto stretta sorveglianza da parte della, che ha intensificato la sua presenza in risposta a una serie di incidenti che hanno coinvoltoelettrici, di telecomunicazioni e gasdotti dal 2022, anno dell’invasione russa dell’Ucraina.