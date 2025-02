Panorama.it - Caveman: lo spettacolo sul rapporto di coppia più famoso al mondo che in Italia è diventato cult

“Se l’uomo è stato creato prima della donna, è stato per permettergli di piazzare una parola”: così lo scrittore e aforista francese Jules Renard si divertiva a descrivere la relazione di. La massima risale a fine Ottocento, ma le dinamiche suluomo-donna sono da ricercare alle origini del, fin dai tempi delle caverne, tanto che nel 1995 l’attore comico Rob Becker scriveva e portava in scena “”, forse il monologo piùsule sui malintesi tra uomini e donne. Loebbe talmente tanto successo da fare il giro del globo, tradotto e rappresentato in oltre quaranta paesi da veri e propri frontman. Uno di questi attori dalla brillante verve comica è Maurizio Colombi, conosciuto principalmente come regista di musical a livello internazionale, che “incontra”nel 2012, quando loè leggermente sulla via del tramonto.