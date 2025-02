Dayitalianews.com - Catania, Zia Lisa: era ricercato da più di 8 mesi, blitz per arrestarlo

È stata un’attività estremamente minuziosa e tutt’altro che semplice quella condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di, che ha portato alla cattura di un pregiudicato 52enne, catanese.L’uomo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di, erada più di 8, durante i quali era riuscito a far perdere le proprie tracce.Ora, invece, dovrà scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’attività info-investigativa, condotta dai militari dell’Arma per scovarlo si è basata sulla ricostruzione delle sue abitudini, sullo studio dei contatti che intratteneva prima dell’emissione del provvedimento a suo carico, nonché sui luoghi frequentati, il tutto corroborato da numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ovviamente in modalità discreta, dei suoi congiunti e amici.