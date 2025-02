Dayitalianews.com - Catania, dopo la lite con l’ex compagno, aggredisce la figlia 14enne con un coltello, denunciata 34enne

Avrebbe sfogato la sua rabbia per un litigio concontro ladi 14 anni che la stava aspettando in casa. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato la protagonista di questo gravissimo e ingiustificabile episodio di violenza nei confronti di una minorenne. Si tratta di una donna catanese di 34 anni, in passato più volte segnalata all’Autorità Giudiziaria per aggressioni nei confronti di parenti e vicini di casa.La donna sarebbe rientrata in casa furiosaunacone per sfogare la sua collera se la sarebbe presa con la. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, al suo ritorno a casa,aver sbattuto la porta di ingresso, la donna si sarebbe scagliata contro la, si sarebbe diretta in cucina dove avrebbe preso un lungoe l’avrebbe colpita al braccio, provocandole una ferita di 8 centimetri.