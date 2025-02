Tvplay.it - Cataclisma Juve, doppio addio senza Champions: affare da 140 milioni

Leggi su Tvplay.it

Lantus sarà costretta a privarsi di qualche top playerla. In cantiere affari da 140: il piano bianconero.Svanito il sogno, lantus tornerà a concentrarsi sul campionato in modo tale da cercare di conquistare l’ultimo obiettivo ancora alla portata ovvero la qualificazione all’edizione 2025/26 dellaLeague. La società ritiene vitale la partecipazione al torneo per una questione di appeal internazionale e, soprattutto, economica. Nel caso in cui Thiago Motta non dovesse riuscire a difendere l’attuale quarto posto, allora il club sarebbe costretto a rivedere le proprie strategie di mercato e a ricorrere all’autosostentamento.da 140– TvPlay.it (LaPresse)Il club resta fiducioso in merito alle chance di staccare il tanto agognato pass tuttavia, in queste ore, ha provveduto ad individuare i componenti dell’attuale gruppo da sacrificare per far quadrare i conti e finanziare i prossimi colpi in entrata.