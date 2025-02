Sport.quotidiano.net - Casumaro, che carattere. Nei recuperi ha fatto filotto

Partita incredibile in quel di Sala Bolognese, dove ilribalta con merito, grazie a un ottimo secondo tempo, la Valsanterno, vincendo per 3-2 nel recupero della partita interrotta per nebbia. Si riparte dal 16’ del primo tempo dallo 0-0, ma per venti minuti è un dominio della squadra di mister Geraci, che passa al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grazie a un tocco da sotto misura di Senese. Lo stesso numero 7 ospite, sempre da distanza ravvicinata porta a due le segnature della Valsanterno. Non solo, la formazione imolese oltre al doppio vantaggio, ha colpito anche due legni: un incrocio dei pali su punizione con Gallinucci e una traversa con Bali. Sembra una partita ormai segnata, ma mai dire mai con le squadre di Sergio Rambaldi. Ilesce dal guscio e al 39’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vinci risolve una mischia in piena area piccola e accorcia le distanze.