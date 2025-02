Lanazione.it - Castelfranco Piandiscò, Al via un ciclo di incontri sulla prima infanzia

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Il Comune di, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè e il nido d’Piccino Picciò, ha organizzato undidedicati ai genitori di bambini da 0 a 6 anni. Gli, dedicati al tema “Ascolto, benessere e cura”, saranno 4 e si terranno presso l’Aula del Consiglio comunale di. Il primo incontro è fissato per giovedì 6 marzo alle 18.15 ed è incentrato su ‘Regole sì.regole no: come comunicare con i bambini’ con Ilaria Assoggiu, coordinatrice pedagogica del Comune di; il secondo incontro è giovedì 13 marzo, con i pediatri, sulle problematiche nella fascia 0/6, con la Dott.ssa Federica Ghiori e il Dott. Riccardo Fiorini; il terzo incontro mercoledì 2 aprile alle 18.15 è ‘Io leggo a te’ con Irene Cuccuini, educatrice cooperativa Koinè ed operatrice “Nati per leggere”.