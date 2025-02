Ilrestodelcarlino.it - Castelferretti torna a sorridere: Macerata ko

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1Parziali: 25-16, 26-24, 22-25, 25-19 SABINI: Freddi, Licitra, Toccacieli, Violini, Gaggiotti, Bizzarri, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Farinelli (L2). All. Silvestrini-Sciati PAOLONI: Menchi, Tobaldi, Calistri, Marconi, Gigli, Uguccioni, Leoni (L1), Persichini, Storani, Stella, Gentilucci, Montecchiari (L2), Elisei. All. Bernetti – Cappelletti. Arbitri: Farnesi – De Martinoil sorriso nella Sabini.Giuliani dopo la squalifica, con opposto Violini. Nel primo set proprio Giuliani gioca sul velluto in cambio-palla e nelle tante rigiocate portate da un Marchetti super in seconda linea mentresi innervosisce e commette numerosi errori. Migliora la Paoloni nel secondo set, ma non basta l’apporto della coppia Tobaldi-Callistri per evitare il doppio svantaggio.