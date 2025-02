Anteprima24.it - Castel Volturno ospita la seconda edizione di “Donne e Tartarughe”

Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 2 marzo ritorna in Campania ladel workshop “”, un evento unico in Italia organizzato dall’Associazione ELSA, che riunisce ricercatrici e professioniste impegnate nella conservazione dellemarine. L’incontro, che rappresenta un’occasione straordinaria per approfondire le ultime ricerche scientifiche e discutere le strategie più efficaci per la tutela della Caretta caretta, si terrà dalle ore 9 presso il Centro di Aggregazione in Via Nicolò Macchiavelli a. Un appuntamento nazionale per la tutela dellemarine simbolo dei nostri mari, purtroppo ancora a rischio estinzione, a cui prenderanno parte ricercatrici da anni impegnate sul tema della biodiversità. Le esperte riporteranno i dati scientifici raccolti in questi due anni e le azioni da mettere in campo per la tutela di questo meraviglioso animale e della biodiversità marina.