Ilrestodelcarlino.it - Cassa incompiuta: de Pascale chiede i fondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovi argini, più moderni e impermeabili, la pulizia delle sponde, la sistemazione di palancole per eliminare le infiltrazioni di acqua. Proseguono a pieno ritmo gli interventi, finanziati con risorse del Pnrr per 1,3 milioni di euro, lungo il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato, che puntano a mettere in maggiore sicurezza i comuni di Bentivoglio e Malalbergo. E continuano, fa sapere la Regione in un comunicato, i lavori per la progettazione esecutiva dell’ultimo lotto delladi espansione del ‘Navile-Diversivo-Savena abbandonato’. Un intervento strategico, in gran parte già realizzato, previsto dalla pianificazione di bacino, e che riguarda una porzione di territorio colpito dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e ottobre 2024. L’ultimo lotto necessario per completarla, l’opera di presa e il regolatore di portata, non è ancora stato finanziato.