Lidentita.it - Caso plusvalenze: il precedente Juve fa tremare il Napoli

Leggi su Lidentita.it

La differenza sostanziale trantus è che il club partenopeo non è quotato in Borsa, perciò quando la Procura della Repubblica di Torino riversò alla Fgci tutto il materiale probatorio a sua disposizione per lefittizie messe in bilancio dai bianconeri, con le intercettazioni ambientali e telefoniche diventate tombali ai fini sportivi .: ilfailL'Identità.