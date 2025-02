Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Pd e M5S contro il ministero della Giustizia: “Dichiarazioni eversive dal Governo per colpire la magistratura. Inadeguati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Notiamo che è presente la sottosegretaria Siracusano, ma non vediamo nessun rappresentante del. Eppure il prossimo provvedimento si occupa propriodisciplina in materia di intercettazioni. Oggi non c’è nessuno del Ministro allaperché evidentemente a via Arenula in questo momento non c’è più un, è diventato lo studio degli avvocati difensori di”. Così il deputato dem Andrea Casu in apertura di seduta alla Camera: “Di fronte alleche stiamo ascoltando in queste ore, le parolepresidente del Consiglio, del ministro Nordio, lo stesso, viene svelato in maniera chiara qual è il vero obiettivo di questolal’autonomia e l’indipendenza, l’equilibrio dei poteri che sono il fondamentonostra Costituzione.